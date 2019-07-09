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09.07.2019  13:43   

Кровавая расправа у психбольницы: разбойник зарезал старика и пошел есть на кухню (ВИДЕО)

Рецидивисту, который также попытался сжечь жену убитого, вынесен приговор.


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Как сообщает Прокуратура области, приговором Московского районного суда Харькова 61-летнего мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 187, п. 6 ч.2 ст.115, ч.2 ст. 15 п.1, 6, 9 ч.2 ст. 115 УК Украины (разбой, умышленное убийство и покушение на убийство еще одного человека с целью скрыть совершенное).
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, вызывающему вору назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
 
В июне 2018 года осужденный освободился из мест лишения свободы, где провел 15 лет за разбой и изнасилование. Проведя на свободе всего неделю, человек пошел на новое преступление.
 
Через незапертую дверь рецидивист зашел в частный дом по улице Сабуровской в Харькове.
 
Он ударил по голове хозяйку квартиры, бросил женщину на кровать, раздел и связал ее же вещами. Чтобы жертва не кричала, закрыл ей рот тряпкой.
 
В доме вор пытался отыскать деньги, однако в это время с утренней прогулки вернулся хозяин дома. Разбойник угрожал нежелательном свидетелю и требовал отдать сбережения.
 
Мужчина пытался оказать сопротивление, за что нападающий набросился на него с ножом и нанес около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм пострадавший скончался.
 
После убийства злоумышленник не торопился покидать место преступления, он спокойно постирал и выгладил свои вещи и приготовил еду.
 
Все это время хозяйка дома лежала связана. Чтобы скрыть содеянное, рецидивист решил расправиться и с ней, он положил беспомощную женщину в ванную и включил горячую воду.
 
После этого вор поджег вещи в одной из комнат, закрыл дом на ключ и сбежал, прихватив с собой 1200 грн. и некоторые бытовые вещи.
 
Жизнь хозяйки дома спасли соседи. Они пришли на отчаянные крики женщины, которая сумела частично освободиться и позвать на помощь.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков, труп
 
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