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09.07.2019  13:19   

ДТП: на пешеходном переходе сбита женщина

Авария произошла на Полтавском Шляхе.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 09.07.2019 около 10:30 патрульные получили сообщение о наезде на пешехода на улице Полтавский Шлях, 24. 

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП гражданка госпитализировали в больницу.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа. 

Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков, авария
 
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