ДТП: на пешеходном переходе сбита женщина

Авария произошла на Полтавском Шляхе.
Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 09.07.2019 около 10:30 патрульные получили сообщение о наезде на пешехода на улице Полтавский Шлях, 24.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП гражданка госпитализировали в больницу.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
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