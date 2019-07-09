09.07.2019 14:20

В пригороде Харькова служебная овчарка «сработала» на наркоту в машине (ФОТО)

Полицейская собака указала на граждан, у которых патрульные обнаружили вещества похожи на наркотические.



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8 июля на стационарном посту полиции «Песочин», с целью проверки, патрульные остановили автомобиль CHEVROLET.

Во время общения полицейских с водителем и пассажиром авто полицейская собака Мира Набока Хаус своим поведением указала, что находящиеся в авто граждане, возможно, имеют запрещенные вещества.

В результате проверки стражи правопорядка обнаружили в сумке, находившейся в автомобиле, 5 пакетиков с растительными веществами похожими на наркотические. Также 2 пакетики с, вероятно, запрещенными веществами полицейские обнаружили у пассажира CHEVROLET.

Для проведения следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.