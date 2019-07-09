В пригороде Харькова служебная овчарка «сработала» на наркоту в машине (ФОТО)

Полицейская собака указала на граждан, у которых патрульные обнаружили вещества похожи на наркотические.
8 июля на стационарном посту полиции «Песочин», с целью проверки, патрульные остановили автомобиль CHEVROLET.
Во время общения полицейских с водителем и пассажиром авто полицейская собака Мира Набока Хаус своим поведением указала, что находящиеся в авто граждане, возможно, имеют запрещенные вещества.
В результате проверки стражи правопорядка обнаружили в сумке, находившейся в автомобиле, 5 пакетиков с растительными веществами похожими на наркотические. Также 2 пакетики с, вероятно, запрещенными веществами полицейские обнаружили у пассажира CHEVROLET.
Для проведения следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажн.:
давл.:
ветер: