Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова служебная овчарка «сработала» на наркоту в машине (ФОТО)
09.07.2019  14:20   

В пригороде Харькова служебная овчарка «сработала» на наркоту в машине (ФОТО)

Полицейская собака указала на граждан, у которых патрульные обнаружили вещества похожи на наркотические.


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8 июля на стационарном посту полиции «Песочин», с целью проверки, патрульные остановили автомобиль CHEVROLET. 

Во время общения полицейских с водителем и пассажиром авто полицейская собака Мира Набока Хаус своим поведением указала, что находящиеся в авто граждане, возможно, имеют запрещенные вещества.

В результате проверки стражи правопорядка обнаружили в сумке, находившейся в автомобиле, 5 пакетиков с растительными веществами похожими на наркотические. Также 2 пакетики с, вероятно, запрещенными веществами полицейские обнаружили у пассажира CHEVROLET. 

Для проведения следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  собака, служебная, харьков, песочин, команды, тренировка. задержание
 
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