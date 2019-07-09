Харьковский суд огласил приговор провизору, торговавшей наркотой "из сострадания"

Женщина заявила, что продала наркотические препараты, проявив "ложное сочувствие к покупателю".
Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова от 5 июля .
По данным суда, обвиняемый провизор утром 17 января 2019 в аптеке на улице Ахсарова продала без рецепта три упаковки по 10 таблеток препарата, содержащего наркотическое вещество и оборот которого ограничен. Днем 31 января женщина повторно отпустила без рецепта такое же количество наркотических таблеток.
На суде женщина вину признала и заявила, что проявила "ложное сочувствие к покупателю".
Суд признал женщину виновной в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 320 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. Грн с лишением права занимать должности, связанные с оборотом и реализацией рецептурных лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества, сроком на один год шесть месяцев .
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