Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский суд огласил приговор провизору, торговавшей наркотой "из сострадания"
09.07.2019  14:41   

Харьковский суд огласил приговор провизору, торговавшей наркотой "из сострадания"

Женщина заявила, что продала наркотические препараты, проявив "ложное сочувствие к покупателю".


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Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова от 5 июля .

По данным суда, обвиняемый провизор утром 17 января 2019 в аптеке на улице Ахсарова продала без рецепта три упаковки по 10 таблеток препарата, содержащего наркотическое вещество и оборот которого ограничен. Днем 31 января женщина повторно отпустила без рецепта такое же количество наркотических таблеток.

На суде женщина вину признала и заявила, что проявила "ложное сочувствие к покупателю".

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 320 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. Грн с лишением права занимать должности, связанные с оборотом и реализацией рецептурных лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества, сроком на один год шесть месяцев .

Источник:   Депо.Харьков
 Тэги:  суд, провизор, харьков, наркотики, торговля
 
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