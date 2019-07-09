09.07.2019 15:11

Рецидивист заработал 9 000 гривен и два года тюрьмы

Мошенник выманил деньги у мужчины, обещая отмазать от армии.

Ранее трижды судимый мужчина в августе 2018 на территории Немышлянского райвоенкомата Харькова познакомился с человеком, который прибыл, чтобы получить удостоверение о приписке.

Подсудимый заявил, что у негор есть знакомые в военкомате и он может помочь в получении удостоверения и решении вопроса об освобождении от призыва. За это он потребовал 9 тыс. грн, часть из которых необходимо якобы передать должностным лицам комиссариата.

21 августа мужчины встретились и пострадавший передал вору 3 тыс. грн и 200 евро.

На суде обвиняемый заявил, что действительно собирался передать часть денег военному комиссару, вторую - оставить себе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 369-2 ч.2 УК Украины и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.