Рецидивист заработал 9 000 гривен и два года тюрьмы

Мошенник выманил деньги у мужчины, обещая отмазать от армии.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажн.:
давл.:
ветер: