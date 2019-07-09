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09.07.2019  15:49   

Хулиганы напали на предвыборную палатку

За минувшие сутки полицейские зарегистрировали 19 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.


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8 июля в Киевский ОП обратился житель Харькова и сообщил о повреждении агитационной палатки на улице Натальи Ужвий.
 
9 июля В Харькове около 11:00 на улице Академика Павлова неизвестные повредили агитационную палатку депутата Верховной Рады Украины.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Двое мужчин, которые распространяли агитационные листовки, сообщили, что к ним подошли четыре неизвестных парня и, не объясняя своих действий, отобрали листовки и порезали палатку.
 
В Московскоий ОП поступило обращение гражданина об обнаружении на улице Семиградський билборда, который содержит недостоверную и компрометирующую информацию относительно одной политической партии.
 
Житель города Лозовая сообщил о том, что неизвестный облил краской два бигборды с агитационными материалами кандидата в депутаты ВР Украины.
 
Кроме этого, в полицию пришли сообщения о факте возможной раздачи мороженого в Балаклейском районе, размещении агитационных материалов на деревьях и столбах в Великобурлукском районе и билбордов в Первомайском районе и проведения агитационных мероприятий в Лозовском и Харьковском районах.
 
Все обращения и сообщения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных подразделений полиции Харьковщины. Проводятся проверки.
 
Справка. Всего с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 224 сообщение о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».
 
Следователями открыты 20 уголовных производств: по ст.157, ст. 159-1, ст. 160 и ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Составлено 5 административных протоколов: 1 ст. 178 КУоАП и 4 ст. 212-13 КУоАП. За 108 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, выборы, харьков
 
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