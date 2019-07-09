09.07.2019 15:49

Хулиганы напали на предвыборную палатку

За минувшие сутки полицейские зарегистрировали 19 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.



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8 июля в Киевский ОП обратился житель Харькова и сообщил о повреждении агитационной палатки на улице Натальи Ужвий. 9 июля В Харькове около 11:00 на улице Академика Павлова неизвестные повредили агитационную палатку депутата Верховной Рады Украины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Двое мужчин, которые распространяли агитационные листовки, сообщили, что к ним подошли четыре неизвестных парня и, не объясняя своих действий, отобрали листовки и порезали палатку. В Московскоий ОП поступило обращение гражданина об обнаружении на улице Семиградський билборда, который содержит недостоверную и компрометирующую информацию относительно одной политической партии.

Житель города Лозовая сообщил о том, что неизвестный облил краской два бигборды с агитационными материалами кандидата в депутаты ВР Украины.

Кроме этого, в полицию пришли сообщения о факте возможной раздачи мороженого в Балаклейском районе, размещении агитационных материалов на деревьях и столбах в Великобурлукском районе и билбордов в Первомайском районе и проведения агитационных мероприятий в Лозовском и Харьковском районах.

Все обращения и сообщения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных подразделений полиции Харьковщины. Проводятся проверки.

Справка. Всего с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 224 сообщение о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Следователями открыты 20 уголовных производств: по ст.157, ст. 159-1, ст. 160 и ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Составлено 5 административных протоколов: 1 ст. 178 КУоАП и 4 ст. 212-13 КУоАП. За 108 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.