Под мостом возле Зірки нашли боевую гранату (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС разминировали гранату времен Второй мировой войны
9 июля на телефон службы спасения поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на гранату, под мостом по переулку Подольскому.
Специалист Основянского райотдела ГСЧС идентифицировал найденный предмет как ручную гранату РГД-33 времен Второй мировой войны.
Для еен обезвреживание на место происшествия была вызвана пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Харьковского гарнизона ГСЧС.
После обследования, других взрывоопасных предметов не обнаружено. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.
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9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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