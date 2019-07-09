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09.07.2019  16:05   

Под мостом возле Зірки нашли боевую гранату (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС разминировали гранату времен Второй мировой войны


// ГСЧС

9 июля на телефон службы спасения поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на гранату, под мостом по переулку Подольскому.

Специалист Основянского райотдела ГСЧС идентифицировал найденный предмет как ручную гранату РГД-33 времен Второй мировой войны.

Для еен обезвреживание на место происшествия была вызвана пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Харьковского гарнизона ГСЧС.

После обследования, других взрывоопасных предметов не обнаружено. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  граната, харьков
 
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