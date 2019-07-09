09.07.2019 16:56

Странное воровство на Салтовке: женщина-рецидивистка взяла у подруги телефон и ушла с ним

Инцидент произошел на Краснодарской.



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Фрунзенский суд Харькова вынес приговор женщине, которая совершила одно из самых странных ограблений, в ходе реализации которого она непонятно на что рассчитывала.

02.06.2018 г., около 16.45 часов женщина, дважды судимая уроженка Сум находясь возле киоска на улице Краснодарской, 181, в котором работает ее знакомая, увидела на прилавке киоска бюджетный мобильный телефон .

Гаджет принадлежал ее подруге.

Увиде этот девайс, женщина решила его украсть.

Чтобы присвоить мобильный телефон, она обратилась к подруге, попросив его якобы для телефонного разговора.

Ничего не подозревающая подруга передала мобильный телефон.

Так как женшина не собиралась возвращать телефон, она развернулась и, на глазах подруги, под предлогом осуществления вызова, направилась к улице Велозаводской и ушла, присвоив гаджет.

Суд приговорил злоумышленницу, которая признала свою вину и раскаялась, к двумгодам условно.