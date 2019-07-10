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10.07.2019  12:19   

Мужчина жестоко избил незнакомца, но вину не признал: приговор вынесен

По заверениям обвиняемого мужчину избил другой человек.


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Червонозаводской районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который жестоко избил незнакомца. 
 
Согласно проведенному расследованию, 21 марта 2015 года на улице Южнопроектной произошел конфликт между двумя мужчинами.
 
Злоумышленник толкнул оппонента на землю, после чего нанес ему серию ударов по голове и телу.
 
Затем подсудимый дважды забирался на теннисный стол и прыгал на жертву.
 
В результате его действий потерпевший получил многочисленные переломы ребер, внутричерепное кровоизлияние,  разрыв селезенки, ушиб легких и другие травмы.
 
Спустя пять дней пострадавший скончался.
 
В ходе разбирательства обвиняемый не признал своей вины.
 
По его словам, погибший действительно подходил к нему, но избивал жертву мужчина из другой компании.
 
Однако суд не внял его показания и приговорил харьковчанина к восьми годам лишения свободы.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, избиение, харьков
 
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