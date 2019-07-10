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10.07.2019  08:21   

Утонувшего на Журавлеке мужчину спасатели искали три дня (ФОТО)

Команда спасателей обследовала более шести тысяч квадратных метров дна


// Facebook/ХС

В Харькове спасатели после трехдневных поисков обнаружили тело мужчины, утонувшего на Журавлевке. Информацию об этом подтвердили NewsRoom в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Тело мужчины 1973 года рождения обнаружили сегодня около 14:00. По данным спасателей, долгие поиски были связаны со специфическим характером участка и неточными ориентирами, которые дали близкие погибшего.

«Трагедия произошла в небольшом заливе, куда намывает ил из реки Харьков, а на дне есть ямы глубиной до девяти метров. Компания, которая была с ним, указала лишь приблизительное направление. Поэтому команде наших водолазов пришлось в течение трех дней осмотреть более шести тысяч квадратных метров дна. Поиски также усложнялись низкой температурой воды на глубине», - рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Обнаруженное тело передали правоохранителям, которые должны установить точную причину смерти отдыхавшего.

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  утонул, харьков
 
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