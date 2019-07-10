10.07.2019 08:21

Утонувшего на Журавлеке мужчину спасатели искали три дня (ФОТО)

Команда спасателей обследовала более шести тысяч квадратных метров дна



// Facebook/ХС

В Харькове спасатели после трехдневных поисков обнаружили тело мужчины, утонувшего на Журавлевке. Информацию об этом подтвердили NewsRoom в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.



Тело мужчины 1973 года рождения обнаружили сегодня около 14:00. По данным спасателей, долгие поиски были связаны со специфическим характером участка и неточными ориентирами, которые дали близкие погибшего.



«Трагедия произошла в небольшом заливе, куда намывает ил из реки Харьков, а на дне есть ямы глубиной до девяти метров. Компания, которая была с ним, указала лишь приблизительное направление. Поэтому команде наших водолазов пришлось в течение трех дней осмотреть более шести тысяч квадратных метров дна. Поиски также усложнялись низкой температурой воды на глубине», - рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.



Обнаруженное тело передали правоохранителям, которые должны установить точную причину смерти отдыхавшего.