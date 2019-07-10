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10.07.2019  09:08   

Ограбление в салоне: на Салтовке стояли трамваи

Вечером 9 июля в одном из трамваем ограбили пассажира.


// Telegram

Об этом очевидцы сообщили в одном из харьковских пабликов.

Инцидент произошел в раоне остановки «21-я поликлиника» на Салтовке.

Пока кондуктор и водитель давали показания, движение трамваев было приостановлено.

Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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