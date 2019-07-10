Ограбление в салоне: на Салтовке стояли трамваи

Вечером 9 июля в одном из трамваем ограбили пассажира.
Об этом очевидцы сообщили в одном из харьковских пабликов.
Инцидент произошел в раоне остановки «21-я поликлиника» на Салтовке.
Пока кондуктор и водитель давали показания, движение трамваев было приостановлено.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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