Ночью полиция и спасатели вскрыли двери квартиры, где закрылся 9-летний ребенок (ФОТО)

Папа девочки поблагодарил патрульных и спасателей за помощь.
В ночь на 10 июля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 9-летняя дочь закрылась сама в квартире и не отвечает на телефонные звонки.
Патрульные вызвали сотрудников ГСЧС, которые с помощью специальных инструментов открыли входную дверь.
С девочкой было все в порядке.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажн.:
давл.:
ветер: