10.07.2019 09:53

Ночью полиция и спасатели вскрыли двери квартиры, где закрылся 9-летний ребенок (ФОТО)

Папа девочки поблагодарил патрульных и спасателей за помощь.



// Facebook

В ночь на 10 июля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 9-летняя дочь закрылась сама в квартире и не отвечает на телефонные звонки.

Патрульные вызвали сотрудников ГСЧС, которые с помощью специальных инструментов открыли входную дверь.



С девочкой было все в порядке.