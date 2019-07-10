Главная Новости Криминал и происшествия Ночью полиция и спасатели вскрыли двери квартиры, где закрылся 9-летний ребенок (ФОТО)
10.07.2019  09:53   

Ночью полиция и спасатели вскрыли двери квартиры, где закрылся 9-летний ребенок (ФОТО)

Папа девочки поблагодарил патрульных и спасателей за помощь.


// Facebook

В ночь на 10 июля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 9-летняя дочь закрылась сама в квартире и не отвечает на телефонные звонки.

Патрульные вызвали сотрудников ГСЧС, которые с помощью специальных инструментов открыли входную дверь.

С девочкой было все в порядке.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, гсчс, харьков
 
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