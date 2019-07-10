Маленькое пшеничное поле сгорело под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в Боровском районе.
Днем 9 июля пожарным сообщили о возгорании небольшого участка пшеницы, посаженной на огородах двух владельцев в селе Подлиман Боровского района.
Когда районное пожарно-спасательное подразделение на автоцистерне в составе 5 спасателей прибыло на место, горела пшеница и стерня на площади 0,3 га.
Мене получаса понадобилось спасателям, чтобы локализовать пожар, а еще через 15 минут его полностью потушили.
Сотрудникам ГСЧС удалось спасти большую часть зерновых посевов и предотвратить распространение пламени на жилые дома.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
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