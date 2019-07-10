10.07.2019 10:09

Маленькое пшеничное поле сгорело под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в Боровском районе.



// ГСЧС

Днем 9 июля пожарным сообщили о возгорании небольшого участка пшеницы, посаженной на огородах двух владельцев в селе Подлиман Боровского района.



Когда районное пожарно-спасательное подразделение на автоцистерне в составе 5 спасателей прибыло на место, горела пшеница и стерня на площади 0,3 га.



Мене получаса понадобилось спасателям, чтобы локализовать пожар, а еще через 15 минут его полностью потушили.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти большую часть зерновых посевов и предотвратить распространение пламени на жилые дома.

Причина возникновения пожара устанавливается.