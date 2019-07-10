Марокканский студент на евробляхе врезался в бордюр и сбежал с места ДТП (ФОТО)

Нарушителя вычислили по вызову скорой.
Дорожно-транспортное происшествое произошло утром 9 июля возле станции метро Киевская», сообщил в Facebook адвокат Евгений Мельниченко.
По его словам, студент из Марокко, управляя автомобилем на регистрации страны ЕС, совершил наезд на препятствие вблизи станции метро Киевская в Харькове.
С места происшествия его забрали друзья, автомобиль он оставил и скрылся с места ДТП. В оставленном автомобиле обнаружены бутылки с алкогольными напитками, отмечает адвокат.
Однако по месту жительства водителю стало плохо, у него были травмы, поэтому ему вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и он был доставлен в больницу.
Полицейские установили личность водителя и оформили административный материал по ст.124 и ст. 122-4 КУоАП.
«Спасибо иностранным студентам за отсутствие пострадавших в результате этого ДТП», – иронизирует Мельниченко.
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