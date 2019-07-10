Поезда останавливались из-за кражи на железной дороге

Поезда задержались почти на час.
9 июня в 8:15 на перегоне «Максимовка – Мерчик» в Богодуховском районе обнаружена кража 19 металлических накладок, соединяющих рельсы дорожного пути, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
В результате произошла задержка поездов:
№143 сообщением «Харьков - Санкт-Петербург» на 56 минут,
№ 776 сообщением «Киев-Харьков» на 61 минуту,
№ 6267, сообщением «Харьков-Сумы» на 52 минуты.
В 11:10 движение поездов восстановлено.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажн.:
давл.:
ветер: