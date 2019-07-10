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10.07.2019  10:39   

Поезда останавливались из-за кражи на железной дороге

Поезда задержались почти на час.


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9 июня в 8:15 на перегоне «Максимовка – Мерчик» в Богодуховском районе обнаружена кража 19 металлических накладок, соединяющих рельсы дорожного пути, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

В результате произошла задержка поездов:
№143 сообщением «Харьков - Санкт-Петербург» на 56 минут,
№ 776 сообщением «Киев-Харьков» на 61 минуту,
№ 6267, сообщением «Харьков-Сумы» на 52 минуты.

В 11:10 движение поездов восстановлено.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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