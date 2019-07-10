10.07.2019 10:35

Офицер торговал правом доступа для развлечений на аэродром харьковского военного ВУЗа

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала «на горячем» начальника комендатуры за взятки для организации пейнтбольных турниров на военном объекте.



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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает.

Военнослужащий за «вознаграждение» разрешил доступ гражданским на территорию охраняемого военного объекта.

«Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома «Пивци» начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу. Еще 500 долларов США получил за содействие в дальнейшем в получении участка там в длительную аренду”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении неправомерной выгоды офицер «был задержан 9 июля 2019 года военной прокуратурой Черниговского гарнизона совместно с Управлением защиты экономики Нацполиции в Черниговской области и следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Черниговской области».

Добавляется, что сейчас продолжаются следственные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.