10.07.2019 11:25

Мужчина «под шофе» попал под харьковскую электричку

Пассажиры из пригорода попали на Рогань и конечную на ХТЗ с полуторачасовым опозданием.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 8 июля в 20:18 в Чугуевский отдел поступило сообщение о том, что машинист пригородного электро-поезди «Граково-Харьков» совершил наезд на мужчину.

Установлено, что авария произошла вблизи железнодорожной станции Ковыльное. Машинист совершил наезд на неизвестного мужчину, который находился на железнодорожных путях, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в Чугуевского больницу, где он вскоре умер. Личность мужчины устанавливается.

Движение поездов останавливался на 1час 20 минут.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.