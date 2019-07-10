Мужчина «под шофе» попал под харьковскую электричку

Пассажиры из пригорода попали на Рогань и конечную на ХТЗ с полуторачасовым опозданием.
По данным полиции, 8 июля в 20:18 в Чугуевский отдел поступило сообщение о том, что машинист пригородного электро-поезди «Граково-Харьков» совершил наезд на мужчину.
Установлено, что авария произошла вблизи железнодорожной станции Ковыльное. Машинист совершил наезд на неизвестного мужчину, который находился на железнодорожных путях, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в Чугуевского больницу, где он вскоре умер. Личность мужчины устанавливается.
Движение поездов останавливался на 1час 20 минут.
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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