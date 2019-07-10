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10.07.2019  11:25   

Мужчина «под шофе» попал под харьковскую электричку

Пассажиры из пригорода попали на Рогань и конечную на ХТЗ с полуторачасовым опозданием.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 8 июля в 20:18 в Чугуевский отдел поступило сообщение о том, что машинист пригородного электро-поезди «Граково-Харьков» совершил наезд на мужчину.  

Установлено, что авария произошла вблизи железнодорожной станции Ковыльное. Машинист совершил наезд на неизвестного мужчину, который находился на железнодорожных путях, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в Чугуевского больницу, где он вскоре умер. Личность мужчины устанавливается. 

Движение поездов останавливался на 1час 20 минут.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рельсы, жертва, харьков, электричка, пригород, лосево
 
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