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10.07.2019  12:17   

Трагедия возле «Лоска» - КамАЗ раздавил покупателя - пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель не увидел мужчину, зацепил его передним левым колесом и протянул десять метров.


// objectiv.tv

На вид погибшему 50 лет. Возможно, он – покупатель, который пришел на авторынок, поскольку на месте ДТП лежит купленная запчасть для авто. 

Водителю – 29 лет. По его словам, пешеход выскочил внезапно из-за припаркованного на обочине красного автобуса. И хотя скорость грузовика была не слишком большая, быстро затормозить не вышло, поскольку грузовик под завязку загружен песком.

ДТП произошло утром 10 июля. Подробности происшествия выясняются.

 

 

 

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, рынок, пешеход
 
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