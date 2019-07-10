10.07.2019 12:17

Трагедия возле «Лоска» - КамАЗ раздавил покупателя - пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель не увидел мужчину, зацепил его передним левым колесом и протянул десять метров.



// objectiv.tv

На вид погибшему 50 лет. Возможно, он – покупатель, который пришел на авторынок, поскольку на месте ДТП лежит купленная запчасть для авто.

Водителю – 29 лет. По его словам, пешеход выскочил внезапно из-за припаркованного на обочине красного автобуса. И хотя скорость грузовика была не слишком большая, быстро затормозить не вышло, поскольку грузовик под завязку загружен песком.

ДТП произошло утром 10 июля. Подробности происшествия выясняются.