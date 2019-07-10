Трагедия возле «Лоска» - КамАЗ раздавил покупателя - пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель не увидел мужчину, зацепил его передним левым колесом и протянул десять метров.
На вид погибшему 50 лет. Возможно, он – покупатель, который пришел на авторынок, поскольку на месте ДТП лежит купленная запчасть для авто.
Водителю – 29 лет. По его словам, пешеход выскочил внезапно из-за припаркованного на обочине красного автобуса. И хотя скорость грузовика была не слишком большая, быстро затормозить не вышло, поскольку грузовик под завязку загружен песком.
ДТП произошло утром 10 июля. Подробности происшествия выясняются.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажн.:
давл.:
ветер: