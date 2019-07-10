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10.07.2019  13:19   

Залетный продавец кокаина взят под стражу (ФОТО)

Решение принял Ленинский районный суд Харькова.


//khar.gp.gov.ua
По требованию прокуратуры Ленинский районный суд Харькова избрал для 33-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в наркосбытом (ч.1 ст. 307 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, подозреваемому также определили размер залога в сумме более 70 тыс. Грн.
 
В рамках уголовного производства было проведено две оперативные закупки, во время которых человек сбыл 2 пакета с кокаином. За каждую «дозу» наркоделец принимал не более 5 тыс. Грн.
 
Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли пакет с белым веществом общим весом около 1 г (5-7 «доз»), а также пакет с веществом растительного происхождения, устройства для употребления наркотиков и психотропных, электронные весы и тому подобное. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.
 
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, кокаин, харьков
 
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