10.07.2019 14:43

Под Харьковом мужчина зарезал любовника матери

Преступник получил семь лет за решеткой.



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Епе сообщает Прокуратура области, Приговором Лозовского горрайонного суда 37-летний местный житель признан виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось в конце сентября 2017 года.

Осужденный выпивал вместе с сожителем своей матери. За рюмкой мужчины поссорились.

Взрослый «пасынок» упрекал «отчиму» в плохом отношении к его маме. Он обвинял мужа в том, что тот часто ночует дома, пьянствует, совершает скандалы и оскорбляет женщину.

Ссора переросла в драку. Чтобы проучить собутыльника, приговорен схватил со стола нож и несколько раз ударил мужчину в живот и спину.

Пострадавший пытался защищаться, прикрываясь руками.

Однако разъяренный злоумышленник бил ножом с такой силой, что ранил жертву, насквозь пробив мужчине руку.

Поняв, что натворил, вор вызвал «скорую». Однако от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.