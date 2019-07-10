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10.07.2019  14:43   

Под Харьковом мужчина зарезал любовника матери

Преступник получил семь лет за решеткой.


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Епе сообщает Прокуратура области, Приговором Лозовского горрайонного суда 37-летний местный житель признан виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
Происшествие случилось в конце сентября 2017 года.
 
Осужденный выпивал вместе с сожителем своей матери. За рюмкой мужчины поссорились.
 
Взрослый «пасынок» упрекал «отчиму» в плохом отношении к его маме. Он обвинял мужа в том, что тот часто ночует дома, пьянствует, совершает скандалы и оскорбляет женщину.
 
Ссора переросла в драку. Чтобы проучить собутыльника, приговорен схватил со стола нож и несколько раз ударил мужчину в живот и спину.
 
Пострадавший пытался защищаться, прикрываясь руками.
 
Однако разъяренный злоумышленник бил ножом с такой силой, что ранил жертву, насквозь пробив мужчине руку.
 
Поняв, что натворил, вор вызвал «скорую». Однако от полученных травм пострадавший скончался в больнице.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
 
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