10.07.2019 14:41

Подозреваемого в краже обнаружили на Гоптовке

Мужчину, который находился в розыске, вычислили пограничники.



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9 июля в пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке в Украину прибыл наш соотечественник, 1982 года рождения.

При осуществлении проверки паспортного документа было установлено, что в отношении него есть поручение уполномоченных государственных органов. Мужчина разыскивался по подозрению в совершении кражи с начала прошлого месяца.

Пограничники сразу же задержали гражданина и сообщили инициатору розыска - в Национальную полицию в Харьковской области.