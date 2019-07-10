Подозреваемого в краже обнаружили на Гоптовке

Мужчину, который находился в розыске, вычислили пограничники.
9 июля в пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке в Украину прибыл наш соотечественник, 1982 года рождения.
При осуществлении проверки паспортного документа было установлено, что в отношении него есть поручение уполномоченных государственных органов. Мужчина разыскивался по подозрению в совершении кражи с начала прошлого месяца.
Пограничники сразу же задержали гражданина и сообщили инициатору розыска - в Национальную полицию в Харьковской области.
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Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
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