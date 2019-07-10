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10.07.2019  14:41   

Подозреваемого в краже обнаружили на Гоптовке

Мужчину, который находился в розыске, вычислили пограничники.


// Facebook

9 июля в пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке в Украину прибыл наш соотечественник, 1982 года рождения.

При осуществлении проверки паспортного документа было установлено, что в отношении него есть поручение уполномоченных государственных органов. Мужчина разыскивался по подозрению в совершении кражи с начала прошлого месяца.

Пограничники сразу же задержали гражданина и сообщили инициатору розыска - в Национальную полицию в Харьковской области.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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