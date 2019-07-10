На берегу еще одной харьковской реки нашли боевую гранату (ФОТО)

Пиротехники разминировали еще один снаряд, найденный на берегу реки Лопань в Основянском районе.
10 июля на телефон службы спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета на берегу реки Лопань вблизи Соляниковского переулка.
К месту вызова прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Харьковского гарнизона ГСЧС.
Специалисты-пиротехники опознали находку – это оказалась граната Ф-1 времен Второй мировой войны. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.
Напомним, вчера, 9 июля, под мостом по переулку Подольскому была обнаружена ручная граната РГД-33 времен Второй мировой войны.
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