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10.07.2019  15:16   

На берегу еще одной харьковской реки нашли боевую гранату (ФОТО)

Пиротехники разминировали еще один снаряд, найденный на берегу реки Лопань в Основянском районе.


// ГСЧС

10 июля на телефон службы спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета на берегу реки Лопань вблизи Соляниковского переулка.

К месту вызова прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Харьковского гарнизона ГСЧС.

Специалисты-пиротехники опознали находку – это оказалась граната Ф-1 времен Второй мировой войны. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.

Напомним, вчера, 9 июля, под мостом по переулку Подольскому была обнаружена ручная граната РГД-33 времен Второй мировой войны.


Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  граната, гсчс, разминирование, харьков
 
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