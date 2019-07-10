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10.07.2019  16:11   

Вооруженный угон, погоня и тройное ДТП на Пятихатках: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за угона на дороге произошла авария.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 июля в полицию поступил вызов о незаконном завладении авто «ВАЗ».
 
В районе Пятихатки неизвестный мужчина сел в машину 50-летнего водителя.
 
Он приставил нож к горлу мужчины и потребовал, чтобы тот покинуть авто.
 
После этого злоумышленник уехал в сторону Белгородского шоссе на угнанном легковушке.
 
Пострадавший не растерялся, остановил рядом проезжавшую машину «Ford» и обратился за помощью.
 
Мужчины начали преследовать злоумышленника.
 
Во время движения похититель столкнулся с автомобилем «Alfa Romeo», затем с «Мitsubishi» и в результате врезался в электроопору.
 
33-летнего мужчину госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами.
 
Информация внесена в журнал Единого учета Шевченковского отдела полиции.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон и ограбление, погоня с дтп, харьков
 
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