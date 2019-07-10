10.07.2019 16:11

Вооруженный угон, погоня и тройное ДТП на Пятихатках: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за угона на дороге произошла авария.



telegram.org

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 июля в полицию поступил вызов о незаконном завладении авто «ВАЗ».

В районе Пятихатки неизвестный мужчина сел в машину 50-летнего водителя.

Он приставил нож к горлу мужчины и потребовал, чтобы тот покинуть авто.

После этого злоумышленник уехал в сторону Белгородского шоссе на угнанном легковушке.

Пострадавший не растерялся, остановил рядом проезжавшую машину «Ford» и обратился за помощью.

Мужчины начали преследовать злоумышленника.

Во время движения похититель столкнулся с автомобилем «Alfa Romeo», затем с «Мitsubishi» и в результате врезался в электроопору.

33-летнего мужчину госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами.

Информация внесена в журнал Единого учета Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.