Смертельное ДТП на Лоске: полиция начала расследование (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 10 июля в ДТП под Харьковом погиб пешеход.
Сообщение об аварии в селе Надточии поступило в Люботинское отделение полиции 10 июля около 10:40.
Предварительно установлено, 29-летний водитель грузовика «КамАЗ» двигался по окружной дороге в сторону Харькова и совершил наезд на мужчину, который шел по пешеходному переходу. От полученных травм 54-летний гражданин погиб на месте.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажн.:
давл.:
ветер: