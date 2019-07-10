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10.07.2019  17:57   

Смертельное ДТП на Лоске: полиция начала расследование (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 10 июля в ДТП под Харьковом погиб пешеход.


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Сообщение об аварии в селе Надточии поступило в Люботинское отделение полиции 10 июля около 10:40.

Предварительно установлено, 29-летний водитель грузовика «КамАЗ» двигался по окружной дороге в сторону Харькова и совершил наезд на мужчину, который шел по пешеходному переходу. От полученных травм 54-летний гражданин погиб на месте.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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