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10.07.2019  17:41   

Квадрокоптеры и поиск детей: полиция изучает возможности (ВИДЕО)

Об этом сообщил в соцсети представители ювеналов и киберполиции.


//facebook.com/cyber.hnuvs

Как сообщил на свое странице в Фейсбук инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, полиция  получает практические навыки по поиску пропавших детей в лесополосе с помощью квадрокоптеров.

Тэги:  поиск детей квадрокоптерам, харьков
 
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