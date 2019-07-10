Квадрокоптеры и поиск детей: полиция изучает возможности (ВИДЕО)

Об этом сообщил в соцсети представители ювеналов и киберполиции.
Как сообщил на свое странице в Фейсбук инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, полиция получает практические навыки по поиску пропавших детей в лесополосе с помощью квадрокоптеров.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажн.:
давл.:
ветер: