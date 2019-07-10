10.07.2019 17:41

Квадрокоптеры и поиск детей: полиция изучает возможности (ВИДЕО)

Об этом сообщил в соцсети представители ювеналов и киберполиции.



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Как сообщил на свое странице в Фейсбук инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, полиция получает практические навыки по поиску пропавших детей в лесополосе с помощью квадрокоптеров.