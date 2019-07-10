На Есенина сгорел автомобиль в гараже (ВИДЕО, ФОТО)

Хозяин машины получил сильные ожоги.
11 июля в 13:37 спасателям сообщили о пожаре в одном из гаражей по ул. Есенина, 10.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей было установлено, что в одном из гаражей горел моторный отсек автомобиля «Lexus» на площади около 5 кв.м.
Во время пожара ожоги рук и лица получил хозяин гаража, мужчина 1954 года рождения, который самостоятельно пытался потушить пламя.
В 13:50 пожар был локализован, в 14:15 полностью ликвидирован.
Спасатели предотвратили распространение пламени на другой гараж. Причина и ущерб устанавливаются.
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