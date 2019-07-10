10.07.2019 17:29

На Есенина сгорел автомобиль в гараже (ВИДЕО, ФОТО)

Хозяин машины получил сильные ожоги.



// ГСЧС

11 июля в 13:37 спасателям сообщили о пожаре в одном из гаражей по ул. Есенина, 10.



К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей было установлено, что в одном из гаражей горел моторный отсек автомобиля «Lexus» на площади около 5 кв.м.

Во время пожара ожоги рук и лица получил хозяин гаража, мужчина 1954 года рождения, который самостоятельно пытался потушить пламя.



В 13:50 пожар был локализован, в 14:15 полностью ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на другой гараж. Причина и ущерб устанавливаются.