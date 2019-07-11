Ночью на ХТЗ полиция устроила погоню за водителем, устроившим ДТП (ВИДЕО)

В ночь на 11 июля в Харькове задержали пьяного водителя.
Водитель на автомобиле Chevrolet Laccetti польской регистрации столкнулся на перекрестке проспектов Архитектора Алешина и Александровского с «китайцем», а затем попытался скрыться, цитирует Город Х очевидцев.
В погоне за нарушителем участвовало несколько экипажей патрульной полиции. Его догнали и остановили.
По предварительным данным, мужчина был пьян.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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