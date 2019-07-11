Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на ХТЗ полиция устроила погоню за водителем, устроившим ДТП (ВИДЕО)
11.07.2019  08:45   

Ночью на ХТЗ полиция устроила погоню за водителем, устроившим ДТП (ВИДЕО)

В ночь на 11 июля в Харькове задержали пьяного водителя.


// Facebook

Водитель на автомобиле Chevrolet Laccetti польской регистрации столкнулся на перекрестке проспектов Архитектора Алешина и Александровского с «китайцем», а затем попытался скрыться, цитирует Город Х очевидцев.

В погоне за нарушителем участвовало несколько экипажей патрульной полиции. Его догнали и остановили.

По предварительным данным, мужчина был пьян.

Тэги:  дтп, харьков
 
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