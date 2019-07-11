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11.07.2019  09:01   

На Холодногорской сбили пешехода (ВИДЕО)

Свидетели утверждают, что насмерть.

Ночью 10 июля на ул.Холодногорской в Харькове насмерть сбит пешеход,  соообщили очевидцы в социальных сетях.

На месте происшествия работала полиция.

Информация проверяется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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