На Холодногорской сбили пешехода (ВИДЕО)

Свидетели утверждают, что насмерть.
Ночью 10 июля на ул.Холодногорской в Харькове насмерть сбит пешеход, соообщили очевидцы в социальных сетях.
На месте происшествия работала полиция.
Информация проверяется.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: