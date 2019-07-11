11.07.2019 09:43

Автомобиль врезался в забор харьковской школы

Инцидент произошел на Залютино в ночь на 11 июля.



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Автомобиль врезался в забор гимназии №86, что в 1-м Золочевском переулке, 3.

Одну дверь зажало деревом, вторую деформировало так, что ее не смогли открыть.

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян. «Был настолько в мясо, что попытался вылезти через задние двери, пригрустнул и уснул до приезда полиции», – говорится в комментарии к фото.