Автомобиль врезался в забор харьковской школы

Инцидент произошел на Залютино в ночь на 11 июля.
Автомобиль врезался в забор гимназии №86, что в 1-м Золочевском переулке, 3.
Одну дверь зажало деревом, вторую деформировало так, что ее не смогли открыть.
По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян. «Был настолько в мясо, что попытался вылезти через задние двери, пригрустнул и уснул до приезда полиции», – говорится в комментарии к фото.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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давл.:
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