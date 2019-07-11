11.07.2019 09:48

На Алексеевке погиб в огне мужчина (ФОТО)

54-летний мужчина погиб во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома в Шевченковском районе.



// ГСЧС

10 июля в 16:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице О. Яроша, 59.

К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле в составе 20 спасателей.

На момент их прибытия в коридоре и комнате квартиры горели домашние вещи и мебель на площади около 30 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1965 года рождения.



В 16:51 пожар был локализован, а в 18:14 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.