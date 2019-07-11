11.07.2019 09:55

Магазин ритуальных услуг сгорел в Харькове (ФОТО)

Магазин расположен на 1-м этажа жилой 10-этажки, во время пожара спасатели эвакуировали 43 жильцов дома.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в магазине ритуальных услуг «Печальный ангел», который расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома по улице 23 Августа, 2, поступило в Службу спасения 101 11 июля в 2:50.

К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 25 спасателей.

На момент их прибытия огнем полностью был охвачен магазин на площади 80 кв.м. Горели изделия и мебель ритуального торгового заведения.

Во время пожара произошло задымление лестничной клетки и помещений непосредственно жилого дома, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать 43 жители квартир многоэтажки.

Кроме того, сотрудники службы спасения предотвратили распространение пламени на другие торговые заведения, расположенные на первом этаже, а также на жилые помещения дома.

В 3:17 пожар был локализован, а в 04:25 полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.