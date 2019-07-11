11.07.2019 10:53

За фиктивную продажу арестованной квартиры госисполнитель пойдет под суд

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Октябрьский районный суд г.. Харькова обвинительный акт в отношении бывшего главного исполнителя одного из районных отделов ГИС.



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По словам руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, 40-летней женщине инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



По данным следствия, госисполнитель по поддельным документам выставила на продажу квартиру в Харькове площадью более 120 кв.м. Указанное жилье принадлежало на праве собственности территориальной общине Харькова. Через искусственно созданный судебный спор квартиру пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга. Суд удовлетворил иск так называемого заемщика, приняв решение о продаже квартиры для компенсации якобы одолженных средств.



После судебного решения исполнительная служба открыла соответствующее производство. Однако вскоре его приостановили, так как мошенническую сделку с квартирой разоблачили правоохранители. В рамках уголовного производства на квартиру наложили арест



По данным следствия, госисполнитель скрыла сведения о судебном обременении квартиры, подделала материалы исполнительного производства и подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.



Победитель торгов заплатил за жилье чуть более 1 млн грн. Деньги поступили на счет районного отдела исполнительной службы. После этого сумму распределили между участниками исполнительного производства, в которые входили также заемщик и должник. Таким образом большую часть средств от продажи недвижимости получили аферисты.



Одновременно выяснилось, что победитель аукциона не может оформить права собственности на имущество, поскольку в квартиры уже есть законный владелец - территориальная община, и жилье выставили на продажу незаконно.



В ходе расследования установлено также, что противоправные действия обвиняемого стали возможными из-за их согласования с начальником районного отдела ГИС, который, по мнению следствия, небрежно отнесся к своим обязанностям и не проверил законность составления документов подчиненной. Сейчас должностному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.