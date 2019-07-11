11.07.2019 11:06

Утренний автопоцелуй в центре Харькова (ФОТО)

11 июля около семи часой утра произошло ДТП без пострадавших на ул. Чернышевской, 65.



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По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль ГАЗель и автомобиль Geely.



В результате ДТП никто не пострадал.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.