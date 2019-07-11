11.07.2019 11:20

В ДТП с трамваем на Салтовке есть пострадавший, - полиция (ФОТО)

В результате столкновения трамвая и легкового в Харькове пострадал водитель авто.



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ДТП произошло около 9 уста 11 июля на улице Героев Труда возле трамвайной остановки "Круглый рынок". Там, непосредственно на путях, трамвай врезался в легковой автомобиль Renault.

Легковушка получила механические повреждения.