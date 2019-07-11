В ДТП с трамваем на Салтовке есть пострадавший, - полиция (ФОТО)

В результате столкновения трамвая и легкового в Харькове пострадал водитель авто.
ДТП произошло около 9 уста 11 июля на улице Героев Труда возле трамвайной остановки "Круглый рынок". Там, непосредственно на путях, трамвай врезался в легковой автомобиль Renault.
Легковушка получила механические повреждения.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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