Главная Новости Криминал и происшествия Ребенок заигрался и застрял ногой в дереве, пришлось вызывать спасателей (ФОТО)
11.07.2019  14:30   

Ребенок заигрался и застрял ногой в дереве, пришлось вызывать спасателей (ФОТО)

Вся операция по спасению заняла 10 минут.


// ГСЧС

Инцидент произошел утром 11 июля во дворе школы в пер. Писемского, 5.

7-летняя девочка во время игры застряла ногой между двумя деревьями, растущими вплотную друг к другу. Самостоятельно вытянуть ногу она не могла. Не помогли освободиться ей и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.

Сотрудники службы спасения на пожарно-спасательном автомобиле немедленно выехали по указанному адресу.  Спасатели сразу успокоили девочку и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных гидравлических ножниц они разжали стволы, и нога девочки была освобождена.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  ребенок, гсчс, харьков, спасение, дерево
 
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