Ребенок заигрался и застрял ногой в дереве, пришлось вызывать спасателей (ФОТО)

Вся операция по спасению заняла 10 минут.
Инцидент произошел утром 11 июля во дворе школы в пер. Писемского, 5.
7-летняя девочка во время игры застряла ногой между двумя деревьями, растущими вплотную друг к другу. Самостоятельно вытянуть ногу она не могла. Не помогли освободиться ей и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.
Сотрудники службы спасения на пожарно-спасательном автомобиле немедленно выехали по указанному адресу. Спасатели сразу успокоили девочку и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных гидравлических ножниц они разжали стволы, и нога девочки была освобождена.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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