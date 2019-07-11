11.07.2019 14:30

Ребенок заигрался и застрял ногой в дереве, пришлось вызывать спасателей (ФОТО)

Вся операция по спасению заняла 10 минут.



// ГСЧС

Инцидент произошел утром 11 июля во дворе школы в пер. Писемского, 5.

7-летняя девочка во время игры застряла ногой между двумя деревьями, растущими вплотную друг к другу. Самостоятельно вытянуть ногу она не могла. Не помогли освободиться ей и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.



Сотрудники службы спасения на пожарно-спасательном автомобиле немедленно выехали по указанному адресу. Спасатели сразу успокоили девочку и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных гидравлических ножниц они разжали стволы, и нога девочки была освобождена.