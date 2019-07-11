11.07.2019 15:19

Воришка с Салтовки промышлял топорами в супермаркетах и ограбил камеру хранения

Вынесен приговор вору, промышлявшему в супермаркетах.



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Киевский районный суд Харькова вынес приговор воришке

Днем 23 марта 2019, мужчина вместе с шайкой решили стащить топоры из гипермаркета «Эпицентр» на Героев Труда.

Каждый взял по топору (на 1238 гривен).

Мужчина спрятал инструмент под куртку темного цвета, в которую был одет.

Преступники направились на выходу, но были остановлены на выходе из гипермаркета с неоплаченным товаром работниками охраны.

Новую попытку преступная кампания решила предпринять 14 мая 2019 года, около 15 часов. 45 мин. На этот раз объектом стал супермаркет «Фоззи» на Героев Труда.

Злоумышленник взломал ячейку камеры хранения №58 и похитил кожаные портфель, ключницу, портмоне, зонтик, и бутылку вина на 2 155 грн.

Но воспользоваться похищенным преступник не смог, так как был задержан охранником супермаркета за пределами указанного супермаркета.

В суде преступник полнорстью признал свою виновность в совершении преступлений и раскаялся за содеянное, уверяет, что в дальнейшем не будет совершать преступлений.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определить в виде 3 лет лишения свободы.

Судебные расходы за проведение судебных экспертиз в сумме 2 512 гривен.