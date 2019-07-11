11.07.2019 15:01

На Салтовке женщина получила от любимого нож в живот

В Московском районе во время ссоры мужчина ударил сожительницу ножом в живот



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10 июля около 22:00 напротив одного из домов на улице Героев Труда в результате семейной ссоры мужчина нанес ножевое ранение своему сожители. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от прохожих.



Когда женщина возвращалась с работы, мужчина на улице спровоцировал с ним конфликт. В результате чего нанес удар ножом в живот. Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции.

С непроникающим телесным повреждением пострадавшую доставили в больницу. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.