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11.07.2019  15:31   

Задержание 54-летнего насильника: подробности полиции (ФОТО)

Задержанный неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних.


// Нацполиция

9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский. Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, криминалист и судебно-медицинский эксперт.

По словам девушки стало известно, что мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась девушка не смогла объяснить, ведь злоумышленник завязывал ей глаза тряпкой.

Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчины. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он девушке нанес порез ладони, и тому подобное. Изъятое направлено на исследование.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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