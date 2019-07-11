11.07.2019 16:11

Воры обчищали частный сектор и квартиры (ФОТО)

Залютино: копы на горячем поймали воровской дуэт.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 июля 27 и 53-летний харьковчане проникли в дом на улице Небоженко, откуда похитили личное имущество хозяина.

Работники Управления уголовного розыска задержали воров сразу после совершения преступления. Злоумышленники передвигались на автомобиле «BMW». При задержании полицейские изъяли у них вещественные доказательства.

Ранее судимые мужчины совершали кражи преимущественно в частном секторе и орудовали на территории Харькова и области. В доме проникали путем отжима пластиковых окон.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Полиция проверяет, не причатсный ли эти джентельмены удачи к 6 аналогичным преступлениям, совершенным на территории Харькова и области в течение 2019 года.

В настоящее время они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.