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11.07.2019  16:11   

Воры обчищали частный сектор и квартиры (ФОТО)

Залютино: копы на горячем поймали воровской дуэт.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 июля 27 и 53-летний харьковчане проникли в дом на улице Небоженко, откуда похитили личное имущество хозяина.
 
Работники Управления уголовного розыска задержали воров сразу после совершения преступления. Злоумышленники передвигались на автомобиле «BMW». При задержании полицейские изъяли у них вещественные доказательства.
 
Ранее судимые мужчины совершали кражи преимущественно в частном секторе и орудовали на территории Харькова и области. В доме проникали путем отжима пластиковых окон. 
 
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.
 
Полиция проверяет, не причатсный ли эти джентельмены удачи к 6 аналогичным преступлениям, совершенным на территории Харькова и области в течение 2019 года.
 
В настоящее время они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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