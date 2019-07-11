11.07.2019 16:49
Смерть из-за пирожных: обиженный покупатель зарезал продавщицу
Убийце вынесли приговор - 10 лет за решеткой.
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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 41-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева, убийце назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Обстоятельства дела:
Трагедия случилась в конце марта 2018 в г. в Мерефе.
Осужденный покупал продукты в магазине возле остановки общественного транспорта.
В магазине у него возник конфликт с продавщицей из-за якобы несвежих пирожных.
Чтобы прекратить скандал, женщина выгнала надоедливого покупателя из магазина.
Оскорбленный мужчина решил отомстить обидчице.
Через несколько дней после ссоры он пришел к торговой точке с ножом, дождался, когда женщина останется в помещении сама и напал на нее.
Нападающий нанес жертве 3 ранения. Истекая кровью, потерпевшая звала на помощь.
На крики продавца в магазин совпали случайные прохожие, которые вызвали полицию и медиков.
Однако спасти 44-летнюю женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.
Справка:
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.