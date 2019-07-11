11.07.2019 16:49

Смерть из-за пирожных: обиженный покупатель зарезал продавщицу

Убийце вынесли приговор - 10 лет за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 41-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева, убийце назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Трагедия случилась в конце марта 2018 в г. в Мерефе.

Осужденный покупал продукты в магазине возле остановки общественного транспорта.

В магазине у него возник конфликт с продавщицей из-за якобы несвежих пирожных.

Чтобы прекратить скандал, женщина выгнала надоедливого покупателя из магазина.

Оскорбленный мужчина решил отомстить обидчице.

Через несколько дней после ссоры он пришел к торговой точке с ножом, дождался, когда женщина останется в помещении сама и напал на нее.

Нападающий нанес жертве 3 ранения. Истекая кровью, потерпевшая звала на помощь.

На крики продавца в магазин совпали случайные прохожие, которые вызвали полицию и медиков.

Однако спасти 44-летнюю женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.