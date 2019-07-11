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11.07.2019  16:49   

Смерть из-за пирожных: обиженный покупатель зарезал продавщицу

Убийце вынесли приговор - 10 лет за решеткой.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 41-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).
 
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева, убийце назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
Трагедия случилась в конце марта 2018 в г. в Мерефе.
 
Осужденный покупал продукты в магазине возле остановки общественного транспорта.
 
В магазине у него возник конфликт с продавщицей из-за якобы несвежих пирожных.
 
Чтобы прекратить скандал, женщина выгнала надоедливого покупателя из магазина.
 
Оскорбленный мужчина решил отомстить обидчице.
 
Через несколько дней после ссоры он пришел к торговой точке с ножом, дождался, когда женщина останется в помещении сама и напал на нее.
 
Нападающий нанес жертве 3 ранения. Истекая кровью, потерпевшая звала на помощь.
 
На крики продавца в магазин совпали случайные прохожие, которые вызвали полицию и медиков.
 
Однако спасти 44-летнюю женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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