12.07.2019 08:39

Правоохранители заинтересовались, почему 16-летняя девочка не в первый раз уходит из дома

Работники полиции оперативно разыскала пропавшую девушку и вернули несовершеннолетнюю беглянку домой.



// Facebook

9 июля в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от 45-летней женщины об исчезновении ее 16-летней дочери. Информация о происшествии была зарегистрирована в журнале единого учета.



На поиски ребенка был привлечен весь личный состав территориального подразделения полиции. На следующий день местонахождение несовершеннолетней было установлено работником ювенальной превенции. Девушка находилась по адресу проживания своей подруги.



Работники полиции установили, что девушка из-за разногласий с матерью неоднократно оставляла дом. Обычно девушку разыскивали в течение суток и возвращали домой.



Следует отметить, что каждый раз, как исчезала девушка, ее мать не давала полиции разрешения на размещение персональных данных о ребенке в социальных сетях, ЧАО Киевстар и отказывалась от проведения осмотра здания и изъятия предметов, которыми пользовалась несовершеннолетняя. Также по всем фактам оставления дома работники ювенальной превенции присылали информацию в службу по делам детей Немышлянского района с целью установления социального сопровождения указанной семьи.



В отношении матери девочки полицией составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении.