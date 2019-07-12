Нарушитель нанес более 4 тысяч гривен убытков

10 июля Харьковский рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Кругляковка Купянского района.
Около 6:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыбу запрещенным орудием - двумя лесковыми сетками. В сетях находилось 20 штук плотвы и 15 лещей. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 4250 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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