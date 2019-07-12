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12.07.2019  09:37   

Предвыборные футболки и облитый краской бигборд: в полиции рассказали о новых нарушениях

За минувшие сутки полицейские Харьковщины зарегистрировали 18 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.


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Соответствующие заявления поступили в Индустриальный, Немышлянский, Новобаварский, Шевченковский, Киевский, Московский, Валковский, Дергачевский, Балаклейский, Нововодолажский, Лозовской, Харьковский и Чугуевский отделы и отделения полиции.

Так, 10 июля в полицию поступило сообщение, что 9 июля в поселке Новая Водолага кандидат в народные депутаты Украины на встрече с местными жителями нарушал предвыборную агитацию - раздавал футболки с агитационными лозунгами.

В поселке Высокий Харьковского района выявлено агитационную газету партии с нарушением действующего избирательного законодательства.

Агитационные плакаты субъектов избирательного процесса обнаружены на опорах электросети в городе Мерефа.

Житель Чугуева 10 июля заявил в полицию о облитый краской билборд с агитацией кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий, расположенный на автодороге «Киев - Харьков - Довжанский».

Все заявления и обращения зарегистрированы в журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Справка. Всего с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 254 сообщение о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Следователями открыты 27 уголовных производств. Из них 8 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума), 6 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума), 12 - по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работниками полиции составлено 5 административных протоколов: 1 - по ст. 178 и 4 - по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За 114 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, полиция, харьков
 
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