12.07.2019 10:01

Три автомобиля горели ночью в разных районах Харькова и области (ФОТО)

Пожары произошли в Шевченковском, Индустриальном и Харьковском районах. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.



// Нацполиция

Ночью 12 июля около 2:00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Котляры двое неизвестных подожгли автомобиль «Ситроен Джампер». В автомобиле полицейские обнаружили разбитое пассажирское стекло. Огнем повреждено заднее колесо автомобиля.

В Индустриальном районе на улице Большая Кольцевая во дворе произошло возгорание автомобиля «ВАЗ». Огонь уничтожил переднюю часть легковушки.



Также в Харькове, на улице Сергея Есенина, на территории автостоянки произошло возгорание автомобиля «Audi». Владельцем авто является 37-летняя гражданка. Автомобиль сгорел почти полностью.



По всем адресам выезжали работники территориальных отделов полиции. Информации о событиях зарегистрирован в журнале единого учета. Решаются вопросы квалификации по Уголовному кодексу Украины.