Три автомобиля горели ночью в разных районах Харькова и области (ФОТО)

Пожары произошли в Шевченковском, Индустриальном и Харьковском районах. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.
Ночью 12 июля около 2:00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Котляры двое неизвестных подожгли автомобиль «Ситроен Джампер». В автомобиле полицейские обнаружили разбитое пассажирское стекло. Огнем повреждено заднее колесо автомобиля.
В Индустриальном районе на улице Большая Кольцевая во дворе произошло возгорание автомобиля «ВАЗ». Огонь уничтожил переднюю часть легковушки.
Также в Харькове, на улице Сергея Есенина, на территории автостоянки произошло возгорание автомобиля «Audi». Владельцем авто является 37-летняя гражданка. Автомобиль сгорел почти полностью.
По всем адресам выезжали работники территориальных отделов полиции. Информации о событиях зарегистрирован в журнале единого учета. Решаются вопросы квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
После солнечного утра набегут облака и, возможно, принесут с собой мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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