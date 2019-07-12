Главная Новости Криминал и происшествия Три автомобиля горели ночью в разных районах Харькова и области (ФОТО)
12.07.2019  10:01   

Три автомобиля горели ночью в разных районах Харькова и области (ФОТО)

Пожары произошли в Шевченковском, Индустриальном и Харьковском районах. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.


// Нацполиция

Ночью 12 июля около 2:00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Котляры двое неизвестных подожгли автомобиль «Ситроен Джампер». В автомобиле полицейские обнаружили разбитое пассажирское стекло. Огнем повреждено заднее колесо автомобиля.

В Индустриальном районе на улице Большая Кольцевая во дворе произошло возгорание автомобиля «ВАЗ». Огонь уничтожил переднюю часть легковушки.

Также в Харькове, на улице Сергея Есенина, на территории автостоянки произошло возгорание автомобиля «Audi». Владельцем авто является 37-летняя гражданка. Автомобиль сгорел почти полностью.

По всем адресам выезжали работники территориальных отделов полиции. Информации о событиях зарегистрирован в журнале единого учета. Решаются вопросы квалификации по Уголовному кодексу Украины.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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