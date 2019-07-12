Пьяный рецидивист избил и ограбил прохожего

Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого житель Змиева за совершение грабежа.
Сообщение о том, что у 27-летнего мужчины выхватили мобильный телефон поступило в Змиевской отдела полиции из службы «102».
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.
Установлено, что в тот день, около 11:00 утра, злоумышленник находился в Змиеве. На площади Привокзальной он заметил мужчину с мобильным телефоном в руках. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник догнал потерпевшего и нанес ему два удара кулаком в лицо и живот. После этого он завладел мобильным телефоном и скрылся.
Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
После солнечного утра набегут облака и, возможно, принесут с собой мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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