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12.07.2019  10:20   

Пьяный рецидивист избил и ограбил прохожего

Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого житель Змиева за совершение грабежа.


// Facebook

Сообщение о том, что у 27-летнего мужчины выхватили мобильный телефон поступило в Змиевской отдела полиции из службы «102».

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что в тот день, около 11:00 утра, злоумышленник находился в Змиеве. На площади Привокзальной он заметил мужчину с мобильным телефоном в руках. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник догнал потерпевшего и нанес ему два удара кулаком в лицо и живот. После этого он завладел мобильным телефоном и скрылся.

Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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