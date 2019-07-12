12.07.2019 10:38

Наркоманов на пикнике накрыла полиция (ФОТО)

В Харьковском районе полицейские разоблачили двух мужчин при изготовлении наркотиков.



// Нацполиция

Участковые офицеры полиции изъяли около 2 литров жидкости коричневого цвета, килограмм мака и шприцы.



В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи леса в городе Мерефа неизвестные употребляют наркотические вещества.



На момент прибытия полицейских по указанному адресу находились 34 и 36-летние местные жители, в которых были изъяты 2 медицинских шприца с жидкостью коричневого цвета, похожей на опий. По словам задержанных, данное вещество предназначалось для личного употребления без цели сбыта. Обследовав местность, полицейские обнаружили бутылки с жидкостью коричневого цвета, 1 килограмм маковых семян и посуда для изготовления наркотиков.



Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



