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12.07.2019  10:38   

Наркоманов на пикнике накрыла полиция (ФОТО)

В Харьковском районе полицейские разоблачили двух мужчин при изготовлении наркотиков.


// Нацполиция

Участковые офицеры полиции изъяли около 2 литров жидкости коричневого цвета, килограмм мака и шприцы.

В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи леса в городе Мерефа неизвестные употребляют наркотические вещества.

На момент прибытия полицейских по указанному адресу находились 34 и 36-летние местные жители, в которых были изъяты 2 медицинских шприца с жидкостью коричневого цвета, похожей на опий. По словам задержанных, данное вещество предназначалось для личного употребления без цели сбыта. Обследовав местность, полицейские обнаружили бутылки с жидкостью коричневого цвета, 1 килограмм маковых семян и посуда для изготовления наркотиков.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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