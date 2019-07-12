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12.07.2019  11:20   

Парковка «на капот» становится все популярнее среди харьковчан

По данным пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, 12 июля около 3:30 патрульные получили сообщение о подобном происшествии на улице Роганской, 29.


://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не учел дорожную обстановку, врезался в барьер, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате пострадала только техника.

На водителя Daewoo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавшие, техника протокол
 
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