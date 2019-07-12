Парковка «на капот» становится все популярнее среди харьковчан

По данным пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, 12 июля около 3:30 патрульные получили сообщение о подобном происшествии на улице Роганской, 29.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не учел дорожную обстановку, врезался в барьер, в результате чего автомобиль перевернулся.
В результате пострадала только техника.
На водителя Daewoo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
После солнечного утра набегут облака и, возможно, принесут с собой мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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