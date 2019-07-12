Главная Новости Криминал и происшествия Столкновение с «Большой стеной» на ХТЗ не стало поводом подвыпившему водителю остановиться и оценить последствия
12.07.2019  12:45   

Столкновение с «Большой стеной» на ХТЗ не стало поводом подвыпившему водителю остановиться и оценить последствия

В ночь на 11 июля к патрульным обратился гражданин, который сообщил, что водитель автомобиля «Chevrolet» имеет признаки алкогольного опьянения и продолжает управлять транспортным средством.


// facebook

Законные требования полицeйських об остановке водитель «Chevrolet» игнорировал. Во время движения на Александровском проспекте водитель «Chevrolet» допустил столкновение с автомобилем «Great Wall», не остановился и поехал дальше. Однако, патрульным удалось остановить водителя.

Во время общения с водителем охранники правопорядка обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

В присутствии свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

По итогу на гражданина полицeйские составили 4 протокола по статьям 122-2 КУоАП, 122-4 ККпАП, 130 КУоАП и 124 КУоАП, а также одно постановление по части 2 статьи 122 КоАП.

В дальнейшем собранный админматериал передадут в суд. 

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, алкоголь, харьков, протокол
 
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