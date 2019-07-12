12.07.2019 12:59

Торговец психотропами получил 6 лет - прокуратура

Приговором Киевского районного суда г.. Харькова 34-летнего мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, злоумышленник получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала в суде, что осужденный систематически сбывал особо опасное психотропное вещество PVP.

В течение сентября-ноября было проведено несколько оперативных закупок, при которых осужденный сбыл пакеты с запрещенным веществом. Одну «дозу» наркоделец оценивал в 250 грн.

Во время обысков в квартире злоумышленника обнаружили и изъяли 24 пакетика с PVP общим весом почти 1,8 г, что является крупным размером.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.