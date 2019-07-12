12.07.2019 14:15
Вор вынес все: преступник ограбил три гаража (ФОТО)
Копы поймали вора под Харьковом
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции оперативно установили личность правонарушителя.
34-летний злоумышленник сначала через окно залез в сарай. Там он нашел ключи от гаражей.
Вор вынес все, что можно было впоследствии продать - три велосипеда, электроинструменты и другие вещи. Чужие вещи спрятал в заброшенном доме.
Благодаря оперативной работе полицейских похищенное изъято. После проведения необходимых экспертиз имущество вернут владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Сейчас полицейские проверяют причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений на территории района.